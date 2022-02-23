موسكو تتوعّد برد “قوي” و”مؤلم” على العقوبات الأميركية

2022/02/23 | 17:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعّدت روسيا ،اليوم الأربعاء، برد “قوي” و”مؤلم” على العقوبات الأميركية التي أعلنتها واشنطن بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان “يجب ألا يكون هناك شك في أنه سيكون هناك رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متناسبا، لكنه محسوب جيدا ومؤلم للجانب الأميركي”.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء فرض “دفعة أولى” من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى حظر وصول روسيا إلى التمويل الغربي، محذّرة من إجراءات إضافية “مطروحة” في حال حدوث “تصعيد” روسي في أوكرانيا.

وحذّر مسؤول أميركي من احتمال استهداف العقوبات القطاع المصرفي الروسي بكامله.

وردّت وزارة الخارجية الروسية في بيانها “أثبتت روسيا أنها قادرة على تقليل الضرر ، بغض النظر عن تكاليف العقوبات” مشيرة إلى أن “ضغوط العقوبات لا يمكن أن تؤثر على الإرادة الروسية للدفاع عن مصالح البلاد”.

وأضافت الوزارة أنها تستنكر “الابتزاز والترهيب” من قبل واشنطن، مؤكدة أن روسيا تبقى “منفتحة على الدبلوماسية القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة ومراعاة المصالح المشتركة”.

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