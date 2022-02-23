"غرب آسيا"؟ ثم "شرق المتوسط"

2022/02/23 | 17:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يراد لهذه العبارة أن تكون البديل لـ "الشرق الأوسط"، والذي يقع بغالبيته إلى الغرب من إيران.العلة أن إيران ليست في مركز الشرق الأوسط"

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