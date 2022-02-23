عمليات بغداد: كتاب ’تسهيل مهمة’ الإعلاميين مُلغى

2022/02/23 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، إلغاء كتاب "تسهيل مهمة" الإعلاميين.

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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2022)، إن "قيادة عمليات بغداد تؤكد على التوجهات السابقة بشأن تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية وعدم مطالبتها بكتاب (تسهيل مهمة) قيادة عمليات بغداد لكون العمل به ملغى".

وأضاف، "كما نود أن نبين أنه في حال اي استفسار عن هذا الموضوع الاتصال بقسم اعلام قيادة عمليات بغداد وعلى الرقم 07710761395".

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