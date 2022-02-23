الإطاحة بتاجر مخدرات غربي بغداد

2022/02/23 | 17:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بتاجر مخدرات غربي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارزها نفذت واجباً لملاحقة تاجر مخدرات في قاطع ابي غريب في العاصمة، بعد استحصال موافقة قيادة العمليات المشتركة".وأضافت، أنه "تم القاء القبض على الهدف في المنطقة المذكورة".

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