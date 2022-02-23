اقتصادي: التعويضات الكويتية ستوفر للعراق مصدات لمواجهة الازمات الاقتصادية المستقبلية

2022/02/23 | 17:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني اليوم الاربعاء، ان انتهاء التعويضات الكويتية سيوفر للعراق مصدات لمواجهة الازمات الاقتصادية المستقبلية.وقال المشهداني لوكالة “ايرث نيوز ” ان “انهاء ملف التعويضات التي كانت تستنزف تقريبا ٣% من الايرادات النفطية والتي هي بحدود ٣ مليار دولار يفترض ان تنعكس ايجابا على ايرادات الموازنة العامة لان هذه […]

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