كوريا الشمالية تلغي التقويم الغربي

2022/02/23 | 17:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تخلت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية عن التقويم الغربي لصالح تقويم آخر يبدأ بعيد ميلاد زعيمها المؤسس كيم إيل سونج.وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن موقع وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بدأ مطلع هذا الأسبوع كتابة تاريخ أخباره بـ”زوتشيه 111″ بدلاً من عام 2022.وتعد كلمة “زوتشيه” أحد مبادئ كيم إيل سونج، التي […]

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