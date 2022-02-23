عمليات بغداد تؤكد الغاء المطالبة بـ”تسهيل المهمة” في عمل الكوادر الاعلامية

2022/02/23 | 17:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء، أن قيادة عمليات بغداد ألغت المطالبة بكتب تسهيل المهمة في عمل الكوادر الإعلامية.وقالت الخلية، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “قيادة عمليات بغداد أكدت على التوجهات السابقة بشأن تسهيل مهمة الكوادر الإعلامية وعدم مطالبتها بكتاب ( تسهيل مهمة) قيادة عمليات بغداد لكون العمل به ملغى”.[…]

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