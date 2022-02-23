خارجية روسيا تتوعد أمريكا بـ

2022/02/23 | 17:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، من رد "دقيق ومؤلم" على الولايات المتحدة، بعد أن فرضت إدارة بايدن عقوبات جديدة على موسكو.

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