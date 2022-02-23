2022/02/23 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هل تخيلت زفافك وسط حرب؟ هذا ما يحدث في أوكرانيا هذه الأيام، إذ يحتفل أزواج جدد بأهم حدث شخصي في ظل هموم وطنية ومخاوف من المستقبل.ولا يمكن استثناء مدينة لفيف في غرب أوكرانيا، التي تعد الملاذ الآمن في الوقت الحالي، من حالة الفرح المشوبة بالقلق، والاستعداد للسيناريو الأسوأ.وتعتبر لفيف؛ الملاذ الآمن […]

ظهرت المقالة زفاف وسط الحرب..



هذا مايحدث في اوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زفاف وسط الحرب.. هذا مايحدث في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زفاف وسط الحرب.. هذا مايحدث في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).