موقف زيارة الامام الكاظم (ع) لليوم الاربعاء: زيادة بأعداد الزائرين ولا خروقات امنية

2022/02/23 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني، عن موقف زيارة الامام الكاظم (ع) لليوم الاربعاء، فيما اشار الى زيادة بأعداد الزائرين ولا خروقات امنية.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز ” ان “اعداد الزائرين تتزايد بشكل كبير” مبينا ان “الطرق المغلقة هي شارع المحيط بإتجاه فلكة محمد الجواد وشارع عبد المحسن الكاظمي باتجاه سيطرة عبد المحسن اضافة الى […]

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