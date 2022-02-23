العيداني يعلن السماح بدخول العجلات الى مطار البصرة باستثناء الأجرة

2022/02/23 | 18:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، السماح بدخول العجلات الى مطار البصرة باستثناء سيارات الأجرة.وقال العيداني في حديث اذاعي، إن”قرار منع دخول العجلات الأهلية هو من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة وبالتالي لا يسمح لأي شخص مهما كان عمله غلق بوابة المطار بوجه المسافرين ما عدا سيارات الأجرة”.[…]

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