سبب مقنع لازدياد البطالة.. ما علاقتها بارتفاع جرائم القتل؟

2022/02/23 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة فاضل جابر، اليوم الأربعاء، أن العمالة الأجنبية تستحوذ على فرص العمل في العراق مما ادى إلى ارتفاع نسبة البطالة.

وقال جابر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الآف من العمالة الأجنبية تدخل الى العراق بطرق غير شرعية ولازالت الإجراءات الحكومية غير مجدية في هذا الملف".

وأكد أن "هذا الامر استفحل منذ عدة سنوات وسط معالجات خجولة من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "الجرائم وحوادث القتل التي تصاعدت في الآونة الأخيرة لها ارتباط وثيق بالوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد".

وأوضح أنه "يجب على الحكومة ايجاد حل سريع من خلال تشغيل المصانع المحلية المتوقفة على اقل تقدير لاستيعاب اعداد من الشباب العاطلين".

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