السبب بالمحكمة.. بارزاني ممتعض من بعض حلفائه بالتحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة

2022/02/23 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، عن أخر المستجدات الخاصة بخصوص عقد التحالف الثلاثي المكون من الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة اجتماعا في أربيل.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي وزعيمه مسعود بارزاني ممتعض لعدم وقوف أطراف التحالف بالضد من القرارات الأخيرة التي صدرت من المحكمة الاتحادية".وأضاف أن "الحزب الديمقراطي سيطلب من أطراف التحالف الوقوف مع ضايا إقليم كردستان المصيرية، كجزء من التزامات التحالف تجاه أحد أركانه، فيما سيعقد التحالف اجتماعه مطلع الأسبوع المقبل بحضور قادته جميعا".

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