2022/02/23 | 18:04 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجه للأزمة الأوكرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/23 | 18:04.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجه للأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجه للأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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