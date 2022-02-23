أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجه للأزمة الأوكرانية



أردوغان: سنواصل مساعينا لتحقيق انفراجه للأزمة الأوكرانية
2022/02/23 | 18:04 - المصدر: المورد نيوز
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