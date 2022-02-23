كركوك تحصي قراها المدمرة بشكل كامل وتعلن تعبيد جميع طرقها

2022/02/23 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملاأحصت محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، عدد القرى المدمرة في المحافظة، فيما أعلنت إعادة تأهيل جميع الطرق.وقال المحافظ راكان الجبوري لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الموازنات العامة للحكومة لم تراع ظروف المحافظة"، مبينا أن "كركوك تضم 138 قرية مدمرة بشكل كامل". وأضاف أن "المحافظة حصلت على ربع موازنة البترودولار في 2021، وهي لا تتناسب مع حجم الدمار"، لافتا الى أن "موازنة المحافظة كانت 90 مليار دينار".وأشار الى أن "وزارة التخطيط دعمت المحافظة من خلال الموافقة على عدد من المشاريع، ورغم ضعف الموازنات استطعنا تعبيد جميع الطرق داخل المدينة والاقضية والنواحي".

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