ماليا واقتصاديا.. كيف سينعكس إنهاء ملف تعويضات العراق للكويت؟

2022/02/23 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا، أعلن العراق خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد نحو 30 عاما من الاجتياح العراقي للكويت إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين، في خطوة من شأنها أن تسهم في تحسين اقتصاد البلاد وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة المنهمكة، وفقا لخبراء ومسؤولين.

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