بعد خروجه من البند السابع.. الفتح: الشخصيات الوطنية ستخرج العراق من المحاصصة

2022/02/23 | 18:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو تحالف الفتح علي عبد الحسين، الأربعاء، أن خروج العراق من نمط المحاصصات والأحزاب يعتمد على الحس الوطني لدى الشخصيات الموجودة داخل العملية السياسية برمتها.وقال عبد الحسين لوكالة /المعلومة/، إنه ” بعد خروج العراق من البند الدولي السابع يعول الشارع العراقي كثيرا على الحس الوطني لدى الشخصيات الموجودة داخل قبة البرلمان […]

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