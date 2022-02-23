2022/02/23 | 18:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1Z8D1juY72U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تنظم مؤتمرا لإيجاد حلول لمشكلات التغيير المناخي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة سوران تنظم مؤتمرا لإيجاد حلول لمشكلات التغيير المناخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).