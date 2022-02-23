الصحة تمنع استخدام تعبير ’مضمد’ مع الملاكات التمريضية

2022/02/23 | 18:15 - المصدر: وكالة ناس

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تنويه صادر عن وزارة الصحة

ردا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من تسمية غير صحيحة لملاكاتنا التمريضية، تؤكد وزارة الصحة دعمها لعموم ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية وعموم العناوين الوظيفية الأخرى ومن هذا المنطلق توضح الوزارة انها وجهت في وقت سابق منذ عام ٢٠١٨ بكتاب صادر عن الوزارة بعدم تسمية الملاكات التمريضية بتعبير (مضمد) لانه فيه مظلومية لهم لوجود الكثير من المستويات العلمية في مهنة التمريض (ممرض، ممرض ماهر، ممرض فني، ممرض جامعي، ممرض جامعي اختصاص، دكتوراة تمريض).

توجه الوزارة دعوتها لجميع وسائل الإعلام باعتماد السياقات الرسمية المعتمدة في التسميات للملاكات المختلفة وغيرها وتحمل كافة الافراد والجهات التبعات القانونية خلافا لذلك.

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