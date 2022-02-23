المجلس الاعلى يحتضن الاجتماع التأسيسي لملتقى المكاتب السياسية لقوى الاطار الشيعي

2022/02/23 | 18:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ احتضن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الاجتماع التأسيسي لمجموعة المكاتب السياسية للقوى المنضوية في الإطار الشيعي.وذكر بيان للمجلس انه “خلال الاجتماع أكّد المشاركون على أهمية تفعيل دور المكاتب السياسية، لتأخذ على عاتقها مسؤولية التواصل الجاد، ومتابعة الموضوعات المهمة وبحثها ضمن اولويات الظروف الراهنة، وبلورة خطاب سياسي موحد يعكس الرؤية الواقعية في مختلف الملفات”.[…]

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