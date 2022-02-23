اردوغان لبوتين: تركيا لن تعترف بأي إجراء يؤثر على وحدة أوكرانيا وسلامة أراضيها

2022/02/23 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ،اليوم الأربعاء، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أنّ تركيا لن تعترف بأيّ إجراء يؤثّر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان مقتضب أنّ إردوغان قال لبوتين أيضًا إن نزاعًا عسكريًا لن ينفع أحدًا، مشددا على أن بلاده لن تعترف بأيّ إجراء يؤثّر على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

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