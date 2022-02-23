عبد اللهيان: محادثات فيينا وصلت إلى نقطة حاسمة

2022/02/23 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان ،اليوم الأربعاء، أن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة الى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بلغت مرحلة حساسة، لكن مع تبقي قضايا مهمة لم يتم حلّها بعد.

وقال عبد اللهيان خلال استقباله نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن مباحثات فيينا بلغت مرحلة حساسة ومهمة، معربا عن تفاؤله الكبير حيال المباحثات خلال الأيام المقبلة وذلك لحل بعض القضايا التي وصفها بالحساسة والمهمة المطروحة على طاولة المفاوضات.

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