دبي تكشف عن أول عمل فني بالعالم سيتم إرساله إلى القمر.. كيف يبدو؟

2022/02/23 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاونت منظمات قطاع الفضاء مع أحد أشهر الفنانين في العالم، ساشا جفري، لإرسال أول عمل فني رسمي في العالم إلى القمر، ضمن مبادرة NASA CLPS..إليك التفاصيل!

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