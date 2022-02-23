2022/02/23 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية تحاول أن تعطي الأحزاب الكردية فرصة لتصحيح أوضاعها ووضع النقاط على الحروف داخل البيت الكردي.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل جلسة الطعن بقضية فتح باب الترشيح جاء لأعطاء المكونات الكردية فرصة للتفاهم فيما بينها خارج اسوار المحكمة”.
وأضاف أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: المحكمة تحاول إعطاء الأحزاب الكردية فرصة الحوار خارج اسوارها ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية تحاول أن تعطي الأحزاب الكردية فرصة لتصحيح أوضاعها ووضع النقاط على الحروف داخل البيت الكردي.
وقال الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل جلسة الطعن بقضية فتح باب الترشيح جاء لأعطاء المكونات الكردية فرصة للتفاهم فيما بينها خارج اسوار المحكمة”.
وأضاف أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: المحكمة تحاول إعطاء الأحزاب الكردية فرصة الحوار خارج اسوارها ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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