الخزعلي: المحكمة تحاول إعطاء الأحزاب الكردية فرصة الحوار خارج اسوارها 

2022/02/23 | 18:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية تحاول أن تعطي الأحزاب الكردية فرصة لتصحيح أوضاعها ووضع النقاط على الحروف داخل البيت الكردي.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل جلسة الطعن بقضية فتح باب الترشيح جاء لأعطاء المكونات الكردية فرصة للتفاهم فيما بينها خارج اسوار المحكمة”.وأضاف أن […]

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