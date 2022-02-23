الحشد يعلن انطلاق خطته بذكرى استشهاد الإمام الكاظم

2022/02/23 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بدء تطبيق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، فيما انتشرت تشكيلات الحشد في جميع الطرق المؤدية الى الكاظمية المقدسة.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "جميع تشكيلات الحشد وألويته تشارك بالخطة الأمنية والخدمية ضمن سبعة محاور تشمل (مناطق عرب جبور الى البوعيثة، فلكة سلمان المحمدي الى جسر ديالى، علوة الرشيد الى مفرق الدورة، المصب العام في أبو غريب الى سيطرة الشؤون، محيط الكاظمية ومداخلها، شمال بغداد / حسينية الراشدية وطريق الزائرين، ناحية المشاهدة الى منشأة نصر)".

واضاف، ان "هيئة الحشد بجميع تشكيلاتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة الاتحادية ضمن قيادة عمليات بغداد وغيرها من المؤسسات الامنية تعمل على توفير الامن لطرق مسير الزائرين وتجمعاتهم، إضافة الى اسناد الجهد الخدمي من خلال فرق الطبابة والهندسة والدعم اللوجستي والنقل غيرها".

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