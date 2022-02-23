2022/02/23 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قمة أوروبية طارئة غداً الخميس لبحث الأزمة الروسية - الأوكرانية » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 18:23

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