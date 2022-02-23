قبل ان ينجو بفعلته.. شرطة كربلاء تنقذ فتاة من مبتز (صورة)

2022/02/23 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استدراج الشخص المبتز ونصب كمين محكم له.

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