شاهد بالفيديو.. اغرب طائرة في العراق تتسبب بأزمة استمرت سبعة أعوام

2022/02/23 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wj1MOloZ5Wo

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