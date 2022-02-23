11 لاعباً يحرمون من الجولة المقبلة لدوري الكرة الممتاز

2022/02/23 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة الرابعة والعشرين من دوري الكرة الممتاز .وسيغيب عن الجولة المقبلة لاعبي الشرطة علي حصني ومحمد مزهر ولاعبي أمانة بغداد ستار ياسين وستار جبار.ويغيب عن الجولة أيضاً لاعب الكهرباء احمد محمود ولاعب النفط علي رحيم ولاعب نفط الوسط احمد بن […]

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