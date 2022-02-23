اضطهاد اللادينيين العرب حتى بعد موتهم

2022/02/23 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "يستحق اللادينيون العرب كل أشكال التضامن كما يستحق التضامن كل من يريد اعتناق دين آخر غير الذي ولد عليه"

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