جونسون: سنقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بينها أسلحة فتاكة

2022/02/23 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون ،اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا على خلفية التصرفات المهددة من قبل روسيا.

وقال جونسون، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، إنه وفي ظل التصرفات الروسية التي تمثل تهديدا متزايدا، وبالتوافق مع الدعم السابق، ستقدم بريطانيا في الوقت القريب حزمة إضافية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وأوضح أن هذه المساعدات العسكرية ستشمل كلا من الأسلحة الدفاعية الفتاكة وغير الفتاكة.

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