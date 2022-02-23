سلّم كونكريتي ينقض على طفل في ميسان وفرق الإنقاذ تهرع لإنقاذه (صور)

2022/02/23 | 18:46 - المصدر: وكالة ناس

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حدث قبل قليل..

سلم كونكريتي يسقط على طفل بميسان والدفاع المدني ينقذه .

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نجحت فرق الدفاع بإنقاذ طفل من تحت ركام سلم كونكريتي سقط على جسده داخل بناية سكنية في منطقة العمارات القديمة بمحافظه ميسان .

حيث استنفرت فرق انقاذ الدفاع المدني جهدها البشري ووضعت خبرتها نصب الأعين ووظفت أجهزتها من معدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتحرير جسد الطفل بعد ان حرصت على تهدئة وطمئنته والحديث معه طيلة أعمال الانقاذ لتسيطر على شعور الخوف والرهبة ، كذلك حرصت على وضع جهاز اعطاء الاوكسجين للطفل ، ولتكمل الفرق اعمالها بتأمين نقله الى مستشفى الصدر العام لتلقي العلاج الازم فيها وهو بصحة جيدة .

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لمعرفة أسباب انهيار السلم والوقوف على أسبابه .

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