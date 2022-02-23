2022/02/23 | 18:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاربعاء، اجتماعا أمنيا عالي المستوى يخص مطار بغداد الدولي.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ان “الاعرجي ترأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني و وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير عام المنافذ في مطار بغداد، ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني و […]

ظهرت المقالة مستشارية الأمن الوطني تعقد اجتماعا أمنيا عالي المستوى بشأن مطار بغداد الدولي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشارية الأمن الوطني تعقد اجتماعا أمنيا عالي المستوى بشأن مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشارية الأمن الوطني تعقد اجتماعا أمنيا عالي المستوى بشأن مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).