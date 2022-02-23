بعد استهلاكهم في غزو العراق وافغانستان ..بريطانيا تخضع عائلات مرتزقتها لرسوم تاشيرة عالية جدا

2022/02/23 | 18:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ان نسبة المرتزقة في القوات المسلحة من دول مثل جزر فيجي والنيبال او ما يطلق عليهم تسمية جيش الكومنولث تبلغ 7 بالمائة من اجمالي القوات في الخارج ممن شاركوا ايضا في غزو العراق وافغانستان واماكن اخرى.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الحكومة البريطانية فرضت […]

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