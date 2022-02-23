الأعرجي: رفعنا توصية لرئيس مجلس الوزراء لدعم الاجراءات المتعلقة بالمطارات

2022/02/23 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام مستشار الأمن القومي ،قاسم الأعرجي ،اليوم الاربعاء، برفع توصية لرئيس مجلس الوزراء،لدعم الاجراءات المتعلقة بالمطارات.

وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي، أن مستشار الأمن القومي ،قاسم الأعرجي، ترأس اجتماعا أمنيا عالي المستوى، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني و وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير عام المنافذ في مطار بغداد، ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني و مدير عام الخطوط الجوية العراقية، ومدير أمن مطار بغداد الدولي.

وتناول الاجتماع موضوع استكمال متطلبات جميع البنى التحتية الأمنية والفنية لمطار بغداد الدولي، من أجل ضمان عودة شركات الطيران الكبرى ورفع الحظر عن الناقل الوطني.

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