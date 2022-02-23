نص قرار مجلس الأمن القاضي بإخراج العراق من الفصل السابع

2022/02/23 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2621) بخروج العراق من طائلة الفصل السابع، وإيفاء جميع التزاماته الدوليَّة بموجب الفصل السابع، ما أثمر عن خروجه من الفصل السابع بأثر فوري، وغلق لجنة وصندوق التعويضات العراقية للكويت في نهاية هذا العام.

وتالياً نص قرار مجلس الأمن الدولي:

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