عند الاغلاق.. أسعار صرف الدولار تشهد استقرارا في الاسواق العراقية

2022/02/23 | 19:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي ،اليوم الاربعاء، استقراراً مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ،مساء اليوم، على 146100 دينار عراقي، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

فيما استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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