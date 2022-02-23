الحظر من جديد.. الصحة تحتزر بأمري الموجة الثانية وارتفاع الوفيات بالجائحة

2022/02/23 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلقت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية ربى فلاح، اليوم الأربعاء، على إمكانية العودة الى الحظر الوقائـي خلال المرحلة المقبلة، للسيطرة على الموقف الوبائي بشكل كامل.وقالت فلاح، لـ(بغداد اليوم)، انه "حاليا لا نحتاج للحظر الوقائي، واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية هي من تقرر اتخاذ القرارات المناسبة بناء على تطورات الموقف الوبائي اليومي والزيادة في اعداد الاصابات ".وبينت ان "الزيادة الحاصلة مؤخرا باعداد الوفيات ضمن الموقف الوبائي هي مؤشر يدل على خطورة الموجة ، والتي قد نشهد زيادة اكثر في الايام المقبلة، وهذا يدل الخطر مايزال مستمرا وقائما ".

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