توضيح يخص موعد إطلاق رواتب الإعانة للشهر المقبل

2022/02/23 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، اطلاق اعانة شهر آذار في موعدها المحدد.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس هيئة الحماية الاجتماعية وكالة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستشار عدنان كريم سلمان تفقد مركز تكنولوجيا المعلومات لمتابعة اجراءات إطلاق دفعة الحماية الاجتماعية في موعدها المحدد مطلع شهر آذار".

واصاف، ان "سلمان تفقد المركز يرافقه مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية ومعاون مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية وأكد فيها على ضرورة تهيئة كافة المستلزمات اللوجستية بما يتناسب مع المهام التي يؤديها المركز ، وفي نهاية الجولة شكر سلمان الموظفين لبقائهم إلى ما بعد الدوام الرسمي لإكمال إطلاق الدفعة في الوقت المحدد".

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