2022/02/23 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم تعيد النظر بالمنح الدراسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعيد النظر بالمنح الدراسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعيد النظر بالمنح الدراسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).