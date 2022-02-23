2022/02/23 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالاسماء.. الكاظمي يمنح قطع أراض في “أرقى أحياء بغداد” لـ 25 مسؤولا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالاسماء.. الكاظمي يمنح قطع أراض في “أرقى أحياء بغداد” لـ 25 مسؤولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).