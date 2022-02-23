تركيا والسعودية.. انعطافة لم تكتمل وشرط لكسر

2022/02/23 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلاف التحوّل الذي طرأ على العلاقة بين تركيا ودول خليجية، على رأسها الإمارات، لم تشهد الأسابيع والأشهر الماضية أي تطورات مع المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن أسباب تلك الحالة، التي يصفها المراقبون بـ"الفتور الشديد".

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