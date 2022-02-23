نائب عن القانون يطرح 3 حلول للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2022/02/23 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، اليوم الاربعاء، 3 حلول للحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، فيما طالب الحكومة بمعالجة الاثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار.وشدد المسلماوي في حديث خاص لوكالة ايرث نيوز، على “الحكومة التنفيدية متابعة الاسعار بشكل جدي من خلال تشكيل لجنة رقابية شبه مخفية […]

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