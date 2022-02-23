بعد تصريحات زوجها بشأن ’المشاهد الجريئة’.. ياسمين رئيس تعلن انفصالها عن الباجوري

2022/02/23 | 19:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين رئيس طلاقها عن المخرج المصري هادي الباجوري، عقب عودتها من موسم الرياض وعرض مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة"، وتدور بعض التكهنات حول السبب الذي يعود إلى تصريحات زوجها التي أثارت الجدل في الأوساط المصرية عن المشاهد الجريئة في السينما المصرية في الفترة الماضية.

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وكتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات تويتر: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَلَاقَ فَإِنَ اللَهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"، متابعةً: "الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وكان الباجوري قد صرح مسبقاً عبر وسائل الإعلام المصرية، تعقيباً على فيلم "أصحاب ولا أعز" وكذلك على المسلسل المصري "البحث عن علا" بطولة الفنانة التونسية هند صبري، بأنه لا يمانع من أن تؤدي زوجته مشاهد جريئة في أعمالها الفنية، وقال: "معنديش مشكلة إن مراتي تعمل نفس مشهد مني زكي في فيلم (أصحاب ولا أعز)، هيّ حرة".

وأكمل: "معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عُقد نفسية".

وأضاف: "بفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي".

وكانت رئيس، وقت ظهور تلك التصريحات مشغولة بعرض مسرحيتها "أحفاد ريا وسكينة"، والتي يتم عرضها في موسم الرياض، وشارك معها عدد كبير من النجوم من بينهم دينا الشربيني وبيومي فؤاد وعلاء زينهم وأوس أوس، وآخرون، ولم تعلق ياسمين على تصريحات زوجها في تلك الفترة.

وبعد أزمة تصريحات المخرج نشرت رئيس، تغريدة غامضة عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: "تتغير المرأة كثيراً حين يظلمها أحد، أو يقلل من قدرها، أو يجرحها متعمداً، ومهما كان مقدار معزتها لهذا الشخص ستختصر حديثها وعلاقتها معه".

ورئيس هي الزيجة الثالثة في حياة المخرج هادي الباجوري، حيث كان الزواج الأول له من الفنانة الأردنية فيدرا، أرملة شقيقه الراحل سامح الباجوري، واستمر الزواج لمدة عامين فقط، وتزوج أيضاً من الفنانة المعتزلة حنان ترك، واستمر زواجهما لفترة قصيرة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وجاء خبر الانفصال صدمة لمتابعين رئيس، خصوصاً أن زواجها دام لنحو 12 عاماً، منذ أن بدأ الثنائي في العمل معاً في أول عمل يجمعهما وهو مسلسل "عرض خاص" الذي عُرض في عام 2010، حيث اختارها الباجوري لتكون من ضمن الوجوه الشابة التي يقدمها.

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