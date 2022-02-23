الجيش والشرطة يقصان شريط افتتاح دوري الشباب

2022/02/23 | 19:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تنطلق يوم غدٍ الخميس منافسات التجمع الاول للأندية الأربعة المرشحة للشباب تولد (2003-2004) والتي ستحتضنها قاعة رعاية الموهبة في الديوانية بإقامة لقائين.وسيقص شريط افتتاح المواجهات فريقي الجيش والشرطة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً تليها مواجهة مهمة بين غاز الجنوب والحبانية.وفي اليوم التالي يلاعب الجيش فريق الحبانية في تمام الساعة الثانية […]

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