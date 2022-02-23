أنقرة تطلب من الإمارات تسليمها زعيم المافيا التركية سادات بكر

2022/02/23 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طلبت تركيا توقيف وتسليم زعيم المافيا التركية سادات بكر، الذي لجأ إلى الإمارات واتهم مسؤولين بارزين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بارتكاب جرائم مختلفة.وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن وزارة العدل التركية طلبت من الإمارات العمل على “توقيف سادات بكر مؤقتا بغرض تسليمه إلى تركيا”.وفي مايو 2021، أثار بكر (49 عاما) استياء […]

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