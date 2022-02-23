شاهد.. ماذا قالت متحدثة البيت الأبيض عن إشادة ترامب بتصرف بوتين مع أوكرانيا؟

2022/02/23 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن سياسة البيت الأبيض هي عدم أخذ المشورة من الأشخاص الذين يثنون على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعد أن أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالرئيس الروسي في مقابلة إذاعية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

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