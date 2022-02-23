بحجة مكافحة الارهاب.. وزيرة الداخلية البريطانية تعين شخصيات متطرفة كمستشارين

2022/02/23 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة بلاين تايمز البريطانية ، الاربعاء، ان وزيرة داخلية بريطانيا بريتي باتل شكلت لجنة حكومية بحجة مكافحة الارهاب والتطرف تضم شخصيات ساهمت بقتل الملايين من الاشخاص في المناطق ذات الاغلبية المسلمة ومسؤولي شركات امنية خاصة وشخصيات عسكرية شاركت في غزو العراق وافغانستان للقضاء على ما اسمته بالتطرف المحلي في البلاد […]

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