مقتل جندي أوكراني في قصف شرق البلاد

2022/02/23 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي الأربعاء في قصف شنّه انفصاليون موالون لموسكو على خطّ الجبهة في شرق البلاد، في سياق من التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

ولم تحدّد القوات المسلّحة الأوكرانية مكان الهجوم، واكتفت بالقول في بيان إن جنديًا "قُتل متأثرًا بجروحه" وآخر أُصيب بجروح جراء قصف.

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