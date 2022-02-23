إجهاض قبل الولادة.. الاتحاد الكردستاني يفجر مفاجأة تخص تحالف

2022/02/23 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، الأربعاء، انضمام حزبه لتحالف مع قوى الإطار التنسيقي تحت مسمى الثبات الوطني.

وقال الشيخ رؤوف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني ليس مع أي توجه، ونحن مع توافق المكونات، ولم ننضم مع أي تحالف".

وأضاف أنه "منذ البداية أردنا أن نبعد أنفسنا عن خارطة التحالف ولانقسم البيت الشيعي، أو نكون طرفا في ذلك، وهذه هي سياسة الاتحاد الوطني دائما وأبدا".

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